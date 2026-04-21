Dissesto e isolamento, il Consiglio provinciale si riunisce sul territorio dell’Alto Vastese

Un segnale di attenzione e solidarietà alle zone a cavallo di Abruzzo e Molise pesantemente colpite dal maltempo. Così viene letta dal territorio della "terra di mezzo", quella al di qua e al di là del fiume Sente,…

Un segnale di attenzione e solidarietà alle zone a cavallo di Abruzzo e Molise pesantemente colpite dal maltempo. Così viene letta dal territorio della “terra di mezzo”, quella al di qua e al di là del fiume Sente, la decisione di tenere una seduta del Consiglio provinciale nella sede comunale di Castiglione Messer Marino.

Si terrà infatti questa mattina, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino il Consiglio provinciale straordinario chiesto dai sindaci del comprensorio proprio in seguito al dissesto idrogeologico generalizzato che si è abbattuto sulla zona. All’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente Francesco Menna, lo stato di emergenza nella provincia di Chieti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato l’Abruzzo e il Molise tra il 31 marzo e i giorni successivi.

Altro punto fondamentale all’ordine del giorno è appunto l’emergenza viabilità provinciale, con la ricognizione dei danni da eventi atmosferici, lo stato degli interventi e la definizione di un cronoprogramma per il ripristino delle infrastrutture. Tra queste anche il tracciato della ex statale Istonia che dall’Alto Vastese conduce in Alto Molise.

Il consiglio sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Provincia di Chieti: https://www.youtube.com/@provinciadichieti4756