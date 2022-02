Hashish suddiviso in dosi, denunciato un giovane molisano

A cavallo del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri delle Compagnia di Termoli (CB) hanno effettuato numerosi controlli sul territorio di competenza, con la precipua finalità di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e, in particolare, di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio nonché le violazioni concernenti l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di dette attività, con riferimento alle verifiche su strada, sono stati sottoposti a controllo 99 veicoli, identificate 248 persone, effettuate 9 perquisizioni d’iniziativa tra personali, veicolari e domiciliari, elevati diversi verbali per accertate infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a circa duemila euro e sequestrata una autovettura.



I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Termoli (CB) inoltre, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) un 23enne originario di Campobasso già censito nelle Banche Dati, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso infatti, notato mentre passeggiava nel centro di Campomarino (CB) in atteggiamento sospetto, veniva immediatamente controllato e sottoposto a perquisizione personale d’iniziativa, venendo trovato in possesso di 6 involucri in cellophane contenenti Hashish del peso complessivo di 5 grammi. La successiva perquisizione domiciliare si concludeva invece con esito negativo.