Il Covid fa paura, Saia blinda Agnone: «State a casa, ogni abuso sarà punito». Stop anche alle messe

«Abbiamo appena emanato un’ordinanza restrittiva per contenere il dilagare dei contagi da Covid-19. La mia raccomandazione è quella di aiutare in questo momento a ricostruire nei minimi dettagli la catena dei contagi in modo da isolare i contatti potenzialmente infetti, ai quali si raccomanda di dare la massima collaborazione e di restare in quarantena anche con il minimo sospetto di contatto a rischio. La campagna vaccinale continuerà anche nelle prossime settimane per continuare a tenere viva la speranza in tutti noi».

L’annuncio è di Daniele Saia, sindaco di Agnone, al termine di una riunione tecnica di «sicurezza» con i Carabinieri e la Polizia municipale.

Nell’ordinanza si legge che:

Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sull’intero territorio comunale è vietata la vendita per asporto di generi alimentari e bevande per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, ecc.. Resta consentita esclusivamente la vendita dei predetti generi e bevande con consegna a domicilio del compratore.

Fino al 5 marzo 2021 è fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali.

Sono sospese fino a nuovo provvedimento tutte le attività mercatali (non alimentare e alimentare) sull’intero territorio di Agnone, nonché qualsiasi attività commerciale in forma ambulante.

La chiusura immediata all’uso pubblico della strada Panoramica “Pietro Mennea” fino al 5 marzo 2021.

Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sono sospese su tutto il territorio comunale tutte le attività sportive negli impianti e parchi pubblici, inclusi quelli in concessione, e nei circoli privati. Restano consentite le competizione sportive organizzate dalle federazioni sportive ed è consentita l’attività motoria effettuata individualmente e rispettando il distanziamento fisico.

E’ prorogata la validità dell’Ordinanza Sindacale nr.6 del 20.2.2021 relativa alla sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone fino al 7 marzo 2021, restando sempre impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della didattica a distanza.

Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità

Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è sospesa su tutto il territorio comunale l’attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici.

Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è disposto il divieto di celebrazioni liturgiche nelle chiese e nei luoghi di culto. Sono consentiti i riti funebri nelle chiese e nei luoghi di culto con la presenza dei soli familiari e comunque entro il numero di 10 persone.

