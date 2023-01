Il Molise, fra rafting, trekking e americani che puntano tutto sul Campobasso calcio

Il Molise non vanta una tradizione sportiva particolarmente elevata a livello nazionale, pur avendo dato i natali ad un pluricampione del mondo del Volley come Pasquale Gravina, elemento cardine di una Nazionale azzurra capace in quel periodo di vincere due volte il titolo di campione del mondo e due piazzamenti olimpici prestigiosi, l’argento ad Atlanta 1996 e il bronzo a Sydney 2000. E’ però una terra particolarmente fertile, con un tessuto sociale non numeroso ma di spessore, potendo annoverare fra coloro che ne hanno ampliato la conoscenza nel mondo i vari Fred Buongusto e Tony Dallara nel mondo della musica, il vignettista Benito Jacovitti, creatore del noto fumetto Cocco Bill, il politico Antonio Di Pietro, magistrato di Mani Pulite, ma soprattutto Celestino V, il quale è stato il 192esimo Papa della Chiesa cattolica dal 29 agosto al 13 dicembre 1294.

Nel novero degli accadimenti invece è l’arrivo nella regione di un gruppo americano, North Sixth Group, il quale ha acquisito le quote della U.S. Campobasso 1919, compagine di calcio che milita nel Campionato di Eccellenza molisano, attualmente secondo in classifica. Di certo i tifosi dei lupi rossoblù confidano che possa esserci presto un gran bel salto in alto nelle ambizioni della squadra del cuore, attualmente in lizza per l’ascesa diretta in serie D che, insieme al Città di Isernia San Leucio, vengono date per favorite dai siti specializzati sulle scommesse del campionato di eccellenza.

Molise però è tanto altro ed è un rifugio prezioso per chi ama altri tipi di sport, perché ha la possibilità di offrirti mare, montagne, corsi d’acqua. Una delle discipline più diffuse tra Campobasso ed Isernia è infatti il canyoning estremo, oppure semplicemente il rafting, ma puoi cimentarti anche con la canoa, vista la presenza di fiumi e laghi, immersi nella natura incontaminata. Particolarmente praticato poi è il trekking, grazie ad intriganti sentieri escursionistici, che puoi percorrere anche a cavallo oppure in mountain bike, ma ce n’è anche per gli amanti dell’arrampicata, grazie alle pareti rocciose dei blocchi calcarei della falesia di Morgia Quadra a Frosolone. Molti molisani, ma non solo ovviamente, praticano poi gli sport invernali grazie alle montagne innevate del Matese e dell’Alto Molise, dove è possibile praticare sia lo sci alpino e che lo sci di fondo.