Impatto tra tir e furgone, tre persone restano ferite

Nel tardo pomeriggio di ieri, in una contrada in agro di Vinchiaturo (CB), una squadra di Vigili del fuoco di Campobasso è stata costretta ad interviene su un incidente stradale avvenuto tra un tir e un autocarro. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone, due delle quali, date le gravi condizioni, trasportati in ospedale da personale medico del 118. Per i rilievi del caso ha operato sul posto una pattuglia di Carabinieri della compagnia di Bojano.

