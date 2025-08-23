Incastrato tra le lamiere dell’auto ribaltata, salvato dai Vigili del fuoco

Poco prima delle ore 20 di stasera una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta con un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio per un incidente stradale sulla S.S.647 presso la rotonda in direzione Castellino del Biferno.
Giunti sul posto si trovava un’autovettura ribaltata con uno dei due occupanti che era riuscito a liberarsi da solo mentre per l’altro occupante si è dovuti intervenire con le tecniche di estricazione per poi affidarlo alle cure degli operatori del 118.
Entrambi gli occupanti dell’ auto sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per quanto concerne la viabilità e gli accertamenti del caso.