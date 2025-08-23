Imbarcazioni in difficoltà, la Finanza esegue tre interventi di soccorso presso le Isole Tremiti 

Nel pomeriggio di ieri i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale hanno portato a compimento una triplice operazione di soccorso in mare, nei pressi di cala dei Pagliai, nell’arcipelago delle Isole Tremiti.

L’equipaggio della vedetta in dotazione alla Stazione Navale della Guardia di finanza, rischierato presso le isole Diomedee, ha messo in sicurezza una imbarcazione da diporto che, a causa del forte vento e del moto ondoso in aumento, rischiava di finire sugli scogli affioranti.

Con l’ausilio dello stesso mezzo soccorso, i militari del Corpo congiuntamente ad un battello della Guardia Costiera sono corsi in aiuto di una seconda imbarcazione da diporto, anch’essa in balia delle onde e con scarsa possibilità di manovra. Anche in questo caso, l’intervento ha consentito di porre in sicurezza una seconda unità navale e le persone presenti a bordo.In fase di rientro verso l’Isola di San Domino, i militari venivano indirizzati dall’Autorità marittima verso una barca a vela ancorata in prossimità dei frangiflutti del molo nord del porto di San Domino, ma in balia delle onde e molto vicina agli scogli affioranti e senza nessun occupante a bordo. Anche questa volta i militari delle fiamme gialle si sono adoperati per scongiurare il peggio.

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016, la Guardia di finanza è divenuta l’unica Forza di Polizia operante sul mare per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso in mare e in altre attività a salvaguardia della vita umana.