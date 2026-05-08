“La taverna del vicolo sbagliato” di Charles Papa oggi pomeriggio al teatro italo argentino

Il teatro Italo Argentino di Agnone ospita un nuovo appuntamento letterario. Venerdì 8 maggio, alle ore 18:30 nel foyer, la presentazione del libro “La taverna del vicolo sbagliato” (BigBox Edizioni) di Charles Papa. A dialogare con l’autore Francesco Di Nucci, membro dell’associazione Amici del Teatro Italo Argentino. Le letture sono affidate ad Andrea Garzanti.

Il terzo romanzo di Papa racconta una storia che si snoda su due linee temporali. Nel 1827, una misteriosa taverna nella Foresta Nera custodisce segreti antichi attraverso Lorraine Taquinze, depositaria di un sapere pericoloso. Nel presente, William Doyle, in crisi personale, trova un enigmatico libro legato a una confraternita segreta, avviando un percorso di rivelazioni che intreccia passato e presente. Mentre le due epoche si riflettono l’una nell’altra, William è costretto a confrontarsi con le proprie perdite e verità ignorate.

L’ingresso è libero.