“Libriamoci”: una settimana di letture e a scuola i libri diventano creature vive

Un viaggio tra lettura, creatività e valori fondamentali ha preso vita nelle scuole Primarie e dell’Infanzia dell’Istituto di Castiglione Messer Marino, grazie al progetto Libriamoci. Tutte le scuole hanno preso parte attivamente al progetto, offrendo il proprio contributo alla lettura che ha coinvolto studenti e docenti in un percorso comune di crescita culturale.

La scuola dell’Infanzia di Castiglione ha scelto di immergersi nel mondo delle Favole di Esopo: ogni bambino ha dato vita a disegni ispirati alle storie più famose del celebre autore greco, i lavori realizzati sono stati poi raccolti in un libricino, che testimonia il percorso didattico e il coinvolgimento degli alunni.

Le scuole dell’infanzia e Primaria di Roccaspinalveti, hanno affrontato il tema Cantare la bellezza: il percorso è iniziato con la lettura di Arcobalena, che è stata poi drammatizzata, rappresentata graficamente e illustrata tramite il kamishibai. I bambini hanno condiviso filastrocche e canti, concludendo l’attività con la realizzazione di un cartellone finale.

A Celenza, i bambini della scuola dell’Infanzia sono stati coinvolti in un progetto di continuità con gli studenti della scuola Secondaria. Insieme, hanno ascoltato e drammatizzato il racconto Il coniglio bianco che voleva vivere in pace, una storia che promuove valori di gentilezza, accettazione di sé e inclusione. Un clima di empatia si è creato tra gli alunni, arricchito dalla lettura del libro A sbagliare le storie di Gianni Rodari, che ha stimolato la creatività e il pensiero divergente.

A Palmoli, gli alunni dell’Infanzia e studenti della scuola Secondaria hanno letto il libro” Una giornata straordinaria per i calzini spaiati“. E’ stato attivato un laboratorio creativo- manipolativo in cui tutti hanno realizzato il proprio calzino, ognuno unico e diverso dall’altro. I genitori hanno animato la lettura Il gomitolo di lana, poi drammatizzata dai bambini. In entrambe le attività si è celebrata la diversità come una risorsa fondamentale per la crescita e l’arricchimento reciproco. La scuola Primaria di Palmoli, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Tufillo, ha svolto attività di animazione alla lettura e drammatizzazione del libro I cuscini magici.

Le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola Primaria di Celenza hanno vissuto un’esperienza significativa alla “Biblio-aula”, imparando a catalogare e organizzare i libri con cura. Ogni gesto è stato un’opportunità di apprendimento: è emerso che l’ordine non riguarda solo la disposizione sugli scaffali, ma il saper orientarsi tra le storie e apprezzare il valore di ogni libro. Le classi 1^ e 2^ si sono immerse nella lettura del libro Pinocchio, hanno partecipato a laboratori creativi, disegnando il proprio “Libro-amico” e realizzando una grande pagina che è stata esposta nella biblioteca della scuola. Inoltre, una mini drammatizzazione ha dato vita a una scena del libro, usando travestimenti e oggetti simbolici.

Nel plesso di Castiglione, gli alunni di classe quinta di hanno dedicato un percorso speciale al Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, scoprendo la forza e l’attualità di un testo che, ancora oggi, invita a guardare il mondo con stupore e gratitudine. I bambini hanno riflettuto su un’idea suggestiva: anche i libri sono creature vive; ci accompagnano nelle diverse fasi della nostra vita, ci aiutano a comprendere ciò che ci circonda e ci insegnano a riconoscere e valorizzare con gratitudine ciò che abbiamo. Come nel messaggio di San Francesco, il loro lavoro ricorda a tutti noi l’importanza di vivere in armonia con gli altri e con la terra che ci ospita. In classe quarta gli alunni si sono avvicinati ad un libro speciale: la Costituzione Italiana. Attraverso racconti, hanno esplorato il significato di alcuni articoli della nostra Costituzione tracciando un percorso di riflessione sui diritti di ogni essere umano. La classe terza si è immersa nella lettura di “Mario vocabolario e la magia delle parole”. Nella terra di Cosonia, il signor Mario Vocabolario dà un nome a tutti e a tutto e i nomi danno valore e bellezza alle creature e al creato.

In classe seconda, le insegnanti hanno scelto il tema “Cantare la bellezza” con la lettura, l’analisi e la rielaborazione del racconto “Bandiera” di M. Lodi. I personaggi del libro guidano gli alunni alla scoperta di tutto ciò che ruota intorno alla natura; essi si incontrano e si aiutano reciprocamente, dimostrando come ognuno di noi possa essere parte di un grande ciclo di vita.

“Libriamoci” ha rappresentato una straordinaria opportunità di crescita, stimolando la curiosità, la creatività e il rispetto reciproco. Un progetto che ha dimostrato come la lettura non sia solo un’attività scolastica, ma una via per scoprire nuovi mondi, rafforzare legami e crescere insieme.