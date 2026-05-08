Messa in sicurezza dell’istituto scolastico, un milione di euro a Castiglione Messer Marino

L’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino comunica che il Comune ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro destinato all’efficientamento, adeguamento e messa in sicurezza dell’istituto comprensivo statale.

La sindaca Silvana Di Palma

«Si tratta di un ulteriore finanziamento e di un altro importante risultato raggiunto per il nostro territorio, – spiega la sindaca Silvana Di Palma – che consentirà di realizzare interventi fondamentali per migliorare la sicurezza, la qualità e l’efficienza degli ambienti scolastici destinati ai nostri ragazzi, al personale scolastico e alle famiglie. Questo traguardo conferma il lavoro costante che l’amministrazione sta portando avanti con impegno e determinazione per raggiungere obiettivi concreti, intercettando risorse e opportunità capaci di portare benefici reali alla comunità. Continueremo a operare con serietà e responsabilità per costruire un futuro migliore per Castiglione Messer Marino».