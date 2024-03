Nel 2024 la fortuna bacerà il Molise?

Dalle statistiche riguardanti i 6 centrati al SuperEnalotto nel 2023 è emerso che le regioni più fortunate d’Italia sono state Veneto, Campania, Lazio, Puglia ed Emilia-Romagna mentre tra le meno fortunate spiccano Valle d’Aosta, Trentino e Molise; infatti, in queste regioni, dal 1997 fino a fine 2023, non è stato mai realizzato nessun 6. La settimana di Pasqua 2024 porterà la dea bendata in Molise? Grazie all’estrazione extra del venerdì sera estesa a tutto il 2024 potrebbero aumentare le probabilità. Per consultare probabilità e l’ultima estrazione Super-enalotto basta recarsi su un qualsiasi sito informativo dedicato alla lotteria più famosa della penisola. Auspicando che all’interno dell’uovo pasquale ci sia la ricca vincita tanto desiderata, i molisani si preparano ad accogliere la Settimana Santa con diverse iniziative. Scopriamo quali.

La vetrina pasquale più bella a Campobasso

Per rendere più festose e colorate le vie principali della città, il comune di Campobasso ha indetto il concorso “La vetrina più bella” in occasione della Pasqua 2024. L’iniziativa ha trovato il favore di tanti esercenti che stanno partecipando con entusiasmo, desiderosi di fare conoscere i prodotti locali. Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, nasce per rinnovare la passata tradizione di allestire le vetrine in occasione della giornata del Giovedì Santo. Al concorso hanno sempre partecipato diverse attività come negozi di articoli per la casa, farmacie, bar, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento ed ancora altre attività commerciali che si sfidavano a colpi di colori e bellezza. Il ritrovato entusiasmo dell’ultimo anno assicurerà a cittadini e visitatori una Settimana Santa memorabile.

I riti della Settimana Santa

In Molise, come nel resto d’Italia, la Pasqua è una ricorrenza importante perché è la prima festa di Primavera in cui, oltre alla Resurrezione di Gesù, si celebra anche il risveglio della natura. Nel periodo pasquale i rigori dell’inverno sembrano ormai lontani e negli animi cresce la voglia di dedicarsi alle attività all’aria aperta e alle gite fuori porta alla scoperta di antiche tradizioni popolari. La Pasqua è il momento migliore per andare alla ricerca di tradizioni popolari e religiose, che trovano espressione nei riti della Settimana Santa. Particolarmente interessanti sono le funzioni che si svolgono ad Agnone, in provincia di Isernia, dove vengono organizzate all’interno delle chiese i Sepolcri del Giovedì Santo in ricordo dell’ ultima cena di Gesù con gli Apostoli. I sepolcri della Chiesa di Santa Croce, a cura dei confratelli e delle consorelle della Congregazione dei Morti, aprono ai fedeli momenti di riflessione e preghiera davanti al tabernacolo. La giornata del Venerdì Santo sarà dedicata alla processione per le vie del paese del Cristo Morto seguito dalla Vergine Addolorata, i simulacri sono portati a spalla dai membri delle Congregazioni vestiti di nero e incappucciati. Durante il sabato Santo ci sarà la tradizionale messa della resuscita celebrata a mezzanotte. Lunedì di Pasquetta, di buon mattino, si celebrerà la “messa degli Uomini”, una funzione che vede la partecipazione del clero locale composto da soli uomini.