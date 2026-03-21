Nozze di diamante per i coniugi Emma De Simone e Federico Marcovecchio, gli auguri dalla famiglia

Sessant’anni di amore incondizionato.

Federico Marcovecchio ed Emma De Simone hanno festeggiato le loro nozze di diamante ad Agnone, dove il 5 febbraio 1966, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, pronunciarono il loro fatidico “sì”.

Oggi, a celebrare questa importante ricorrenza, sono le figlie Angela, Loredana ed Enza, insieme alle loro famiglie e a tutti i nipoti, che hanno voluto affidare a L’Eco questo messaggio per i coniugi: “Dal vostro amore è nata la nostra famiglia: un amore che, nel tempo, è diventato casa, esempio e radice. In ogni gesto, in ogni valore che ci avete trasmesso, vive la vostra storia, fatta di sacrifici, complicità e infinita dedizione. Grazie per ciò che siete e per tutto ciò che avete costruito insieme.”