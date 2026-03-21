Auto avvolta dalle fiamme, intervento dei Vigili del fuoco

Poco prima delle ore 13:30 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con una componente a supporto del distaccamento di Termoli è intervenuta sulla SS709 nel territorio di Termoli per un incendio autovettura.

Sul posto gli operatori hanno spento l’incendio facendo uso di naspo ad alta pressione e utilizzando autoprotettori per le alte vie respiratorie per i fumi scaturiti dalla combustione.

La viabilità è stata interrotta per consentire i soccorsi in sicurezza.

La conducente, mentre percorreva il tratto in galleria, ha sperimentato una perdita di potenza del veicolo, e l’accensione della spia avaria motore. All’uscita della galleria ha visto anche del fumo provenire dal vano motore, quindi ha accostato ed è scesa allontanandosi, poco prima che l’autovettura si incendiasse. La stessa non ha riportato ferite.