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sabato 21 Marzo 2026
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Auto avvolta dalle fiamme, intervento dei Vigili del fuoco

Poco prima delle ore 13:30 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con una componente a supporto del distaccamento di Termoli è intervenuta sulla SS709 nel territorio di Termoli per un incendio autovettura. Sul posto gli operatori…

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Poco prima delle ore 13:30 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con una componente a supporto del distaccamento di Termoli è intervenuta sulla SS709 nel territorio di Termoli per un incendio autovettura.

Sul posto gli operatori hanno spento l’incendio facendo uso di naspo ad alta pressione e utilizzando autoprotettori per le alte vie respiratorie per i fumi scaturiti dalla combustione.
La viabilità è stata interrotta per consentire i soccorsi in sicurezza.

La conducente, mentre percorreva il tratto in galleria, ha sperimentato una perdita di potenza del veicolo, e l’accensione della spia avaria motore. All’uscita della galleria ha visto anche del fumo provenire dal vano motore, quindi ha accostato ed è scesa allontanandosi, poco prima che l’autovettura si incendiasse. La stessa non ha riportato ferite.

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