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Baghera fiuta hashish e cocaina a bordo dell’auto, segnalati due ventenni nel Chietino

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Chieti unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Cinofili hanno svolto un servizio di controllo a largo raggio nei comuni di Chieti, Sambuceto e…

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Nella serata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Chieti unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Cinofili hanno svolto un servizio di controllo a largo raggio nei comuni di Chieti, Sambuceto e Ripa Teatina, finalizzato alla repressione di reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’occasione venivano controllati: 2 esercizi pubblici, 84 persone e 52 veicoli.

Particolare attenzione è stata posta nell’ambito della circolazione stradale, dove il cane antidroga “Baghera” durante un’ispezione faceva rinvenire nella disponibilità di due giovani ventenni due grammi di Hascisc e due grammi di cocaina, pertanto entrambi venivano segnalati alla locale Prefettura.

Infine, si provvedeva a sanzionare due conducenti, di cui uno sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica e l’altro senza patente perché mai conseguita.

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