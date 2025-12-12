Orsi nel Chietino, la Prefettura ordina maggiori controlli sul territorio: divieto di avvicinamento agli animali

Si è tenuta presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato il Questore Marseglia, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Di Caro e Otranto, la Consigliera Di Pasquale per la Provincia, il Vice Sindaco De Cesare e l’Ass. Pantalone per il Comune di Chieti.

Hanno, altresì, partecipato i sindaci dei comuni di Lama dei Peligni, Taranta Peligna e Palena, sui cui territori è stata più volte avvistata l’orsa “Bambina” con i tre cuccioli.

Per la disamina di tale questione hanno partecipato i rappresentanti della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Foreste e Parchi, dell’ISPRA e dell’Ente Parco Nazionale Majella, nonchè del Reparto Carabinieri del predetto parco.

Nel corso dell’incontro, che ha fatto seguito a quella tenutasi il 6 novembre scorso, sulla stessa problematica, sono state fornite ai Sindaci, anche sulla base di quanto riportato dai rappresentanti dell’ISPRA, dell’Ente Parco e dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Majella convenuti, specifiche indicazioni in merito alle misure di competenza da adottare a tutela della pubblica e privata incolumità, che dovranno confluire di apposite ordinanze sindacali recanti dettagliate prescrizioni alla cittadinanza.

In particolare, i sindaci, che non vi abbiano già provveduto, dovranno disporre il divieto per la cittadinanza di avvicinarsi per qualsiasi motivo al plantigrado, oltre a vietare l’abbandono di cibo e di rifiuti, che rappresentano un’attrattiva per l’orso, in modo da non favorire ulteriori avvicinamenti dell’animale al centro abitato, raccomandando, inoltre, ai proprietari di pollai di adottare adeguate misure di sicurezza, al fine di evitare che siano facilmente oggetto di predazione da parte degli orsi e, quindi, costituiscano un elemento attrattivo che spinga i predetti animali ad avvicinarvisi.

Inoltre, il Prefetto ha disposto che i Carabinieri del Comando Provinciale e del Reparto Parco Nazionale della Majella, ove possibile integrati da unità delle altre Forze dell’ordine, proseguano nei servizi di vigilanza già in atto ed intervengano qualora si verifichino episodi di avvicinamento da parte dei cittadini.

Il Dott. Antonucci dell’Ente Parco, che proseguirà a fornire le recinzioni elettrificate ancora disponibili per i pollai e le stalle ubicate nel centro urbano e, dunque, esposte a incursioni dell’animale, ha riferito che, dal monitoraggio condotto sull’orsa “Bambina” e i suoi tre cuccioli, gli stessi starebbero facendo ritorno ad Alfedena, luogo di provenienza degli esemplari, dove verosimilmente entreranno in letargo.

Il Dott. Antonucci ha inoltre segnalato la presenza di un ulteriore esemplare di orso, probabilmente appartenente ad una precedente cucciolata del 2023 dell’orsa “Bambina”, avvistato tra Palena e Lettopalena, al quale sarà applicato, ad opera del personale specializzato del Parco, di un radiocollare, in modo da consentirne il monitoraggio in tempo reale, nell’attesa che anch’egli raggiunga la località di proveniente.

Il Comitato ha, inoltre, esaminato, con la partecipazione del Direttore del Teatro Marrucino, Di Martino e dei rappresentanti del Comando Vigili del Fuoco e del Servizio 118, Napolione e Di Peppe, gli aspetti di sicurezza connessi all’evento “Silent Disco”, che si terrà nell’ambito della rassegna di spettacolo dal vivo “Amami Teatro. In scena e fuori, di giorno e di notte” nella notte tra il 19 e 20 dicembre in piazza Valignani e l’evento “Capodanno in Piazza” organizzato dal Comune di Vasto, per l’esame del quale la composizione del consesso è stata integrata dall’Ass. Della Gatta.

Il Prefetto ha disposto, per entrambe le manifestazioni, idonee misure di controllo da parte delle Forze dell’ordine, oltre a quelle che dovranno essere garantite dai Comuni in cui si svolgeranno gli eventi, anche sotto l’aspetto del controllo della viabilità, con l’adozione di ordinanze sindacali dedicate.