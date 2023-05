Palazzo De Horatiis e antico frantoio Iacovone, Andrea Greco: “Scrigno unico di cultura e tradizioni contadine”

“Un luogo che racconta la nostra cultura, la nostra storia e i nostri sapori attraverso le antiche tecniche per la spremitura delle olive: il frantoio Iacovone, a Poggio Sannita, rappresenta un unicum da mettere in rete nell’offerta turistica regionale”.

Andrea Greco con l’avvocato Domenico Iacovone

E’ quanto scrive in un post su facebook Andrea Greco, capogruppo del M5S in Consiglio regionale alla vigilia della XIII Giornata nazionale delle Dimore storiche che si terrà domani – domenica 21 maggio – in tutta Italia. Tra le 400 strutture che apriranno i battenti al pubblico, l’antico frantoio epigeo Iacovone – uno dei pochi presenti su scala nazionale – costruito tra l’XI e XIII secolo, operativo fino alla metà del ‘900.

Si tratta di un bene culturale industriale, testimonianza della più antica cultura e civiltà contadina molisana. Non solo, perché all’interno del Palazzo, dove nacque e visse il prof. Cosmo Maria De Horatiis, padre e divulgatore della medicina omeopatica italiana, nonché medico personale di Francesco I di Borbone, si possono consultare circa mille volumi e trattati unici tra cui la prima Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e una delle copie originali della Costituzione.

A riguardo Greco commenta: “Alla vigilia della Giornata delle Dimore storiche ho avuto l’onore di sfogliare una delle primissime copie della Costituzione: il testo essenziale della nostra democrazia, che in questa rara versione originale ho trovato ancor più suggestivo. Ringrazio l’avvocato Domenico Iacovone per l’ospitalità in questo contenitore di tesori che vi invito a visitare. Persone come lui sono l’esempio evidente di chi ama il proprio territorio e lavora affinché un futuro possibile possa esserci anche in zone spesso abbandonate dalla classe politica. A Mimì, come mi ha consentito di chiamarlo, va tutta la mia stima ma soprattutto il mio impegno per valorizzare e rilanciare un asset strategico come il turismo, che reputo tra le carte vincenti di un Molise che può e deve farcela”, conclude Greco.