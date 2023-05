Giovanissimi in campo per il decimo torneo di calcio “Agnone, l’Atene del Sannio”

Un’altra domenica di sport ad Agnone, con i ristoranti e i locali di zona che hanno già ricevuto decine di prenotazioni. Il calcio giovanile, promosso dalla locale scuola calcio, continua ad alimentare un turismo che invece sembrava bloccato dal perdurante maltempo.

Si ritorna in campo domani, domenica, alle ore 9.30 sul campo senza barriere di Agnone, per la decima edizione del torneo inter-regionale “Agnone, l’Atene del Sannio” che vedrà impegnate le squadre della categoria Giovanissimi. «Olympia Agnonese, Cupello Calcio, Venafro Calcio e Virtus Vasto si confronteranno in un classico quadrangolare ad eliminazione diretta; le due vincenti degli incontri si affronteranno in una finale per il primo e secondo posto, le perdenti in una finalina per il terzo e quarto posto. – spiegano gli organizzatori – Sono previsti, dopo il successo dell’altra domenica con gli Allievi, numerosi genitori al seguito che hanno già prenotato pranzi nei ristoranti della zona e visite guidate presso il museo della campana, museo del rame nella splendida cittadina agnonese».

«Per le premiazioni hanno dato già la loro adesione il sindaco Daniele Saia, l’assessore Amalia Gennarelli e il consigliere delegato allo sport Franco Marcovecchio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, nonché rappresentanti della Figc regionale e provinciale e alcuni ex presidenti della gloriosa Olympia, come Colaizzo e Melloni. A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’Olympia, Mario Russo».