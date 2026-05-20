Passaggio in frana sulla “mulattiera” Istonia: iniziati gli interventi di ripristino della viabilità

Sono iniziati i primi lavori di ripristino della viabilità sulle strade della Provincia di Isernia interrotte dalle frane causate dal maltempo delle scorse settimane. Si tratta di interventi in somma urgenza che consentiranno di riaprire in sicurezza i…

Sono iniziati i primi lavori di ripristino della viabilità sulle strade della Provincia di Isernia interrotte dalle frane causate dal maltempo delle scorse settimane. Si tratta di interventi in somma urgenza che consentiranno di riaprire in sicurezza i tratti al traffico.

In particolare, i mezzi sono già operativi sulla SP 86, dal bivio di Secolare verso Castiglione Messer Marino e all’uscita di Agnone Sud.

La Provincia di Isernia, inoltre, ha predisposto delle schede tecniche sullo stato dei movimenti franosi, finalizzate alla richiesta di finanziamenti emergenziali da destinare a ulteriori interventi di ripristino.

«Con questi primi lavori – ha commentato il presidente della Provincia, Daniele Saia – ridiamo dignità ai territori colpiti dalle frane, garantendo sostegno alle attività commerciali penalizzate dal calo dell’utenza dovuto all’interruzione della viabilità. Proseguiremo con l’intervento sulla SP 55, nel tratto tra Frosolone e Sant’Elena Sannita. Il nostro obiettivo non è solo ripristinare la viabilità, ma anche sistemare le frane per evitare il ripetersi di eventi analoghi in futuro».