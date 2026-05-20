 Loading…
mercoledì 20 Maggio 2026
Ultim'ora Processo uccisione orsa Amarena: nuovo rinvio dell’udienza predibattimentale al 5 giugno
News

Processo uccisione orsa Amarena: nuovo rinvio dell’udienza predibattimentale al 5 giugno

Un nuovo rinvio dell'udienza predibattimentale per il processo relativo all'uccisione dell'orsa Amarena. Sul posto, davanti al Tribunale di Avezzano, il nostro inviato Dario Rapino. https://youtu.be/cyPvDhovhvU

Pubblicato il

Un nuovo rinvio dell’udienza predibattimentale per il processo relativo all’uccisione dell’orsa Amarena. Sul posto, davanti al Tribunale di Avezzano, il nostro inviato Dario Rapino.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento