Un nuovo rinvio dell’udienza predibattimentale per il processo relativo all’uccisione dell’orsa Amarena. Sul posto, davanti al Tribunale di Avezzano, il nostro inviato Dario Rapino.
Processo uccisione orsa Amarena: nuovo rinvio dell’udienza predibattimentale al 5 giugno
Un nuovo rinvio dell'udienza predibattimentale per il processo relativo all'uccisione dell'orsa Amarena. Sul posto, davanti al Tribunale di Avezzano, il nostro inviato Dario Rapino. https://youtu.be/cyPvDhovhvU
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