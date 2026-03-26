Piromani scatenati lungo la vallata del Trigno, interviene l’elicottero dei Vigili del fuoco

Piromani scatenati lungo la vallata del Trigno, con diversi incendi appiccati sul territorio comunale di Dogliola. Alimentate dal forte vento, le fiamme si sono propagate rapidamente risalendo costoni coperti da macchia mediterranea. Sul posto hanno operato diverse squadre…

Piromani scatenati lungo la vallata del Trigno, con diversi incendi appiccati sul territorio comunale di Dogliola. Alimentate dal forte vento, le fiamme si sono propagate rapidamente risalendo costoni coperti da macchia mediterranea. Sul posto hanno operato diverse squadre di Vigili del fuoco e si è reso necessario l’intervento di un elicottero del Corpo nazionale che ha effettuato decine di lanci di acqua.