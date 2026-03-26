“Route Des Normands”, la rotta dei Normanni passa anche per il Molise

La Normandia ha costituito l’Associazione europea “Route Des Normands”, la Rotta dei Normanni, che intende unire i territori che hanno visto la presenza del popolo normanno come Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Fiandre, Isole del Canale e sei…

La Normandia ha costituito l’Associazione europea “Route Des Normands”, la Rotta dei Normanni, che intende unire i territori che hanno visto la presenza del popolo normanno come Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Fiandre, Isole del Canale e sei regioni del sud Italia: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

Il Presidente del neo-organismo è M.me Catherine Morin Dasailly, senatrice de la Seine-Maritime (Normandia), Presidente della Commissione cultura, patrimonio e turismo della Regione Normandia.

E proprio la Normandia è capofila di “Millenium – Anno Europeo dei Normanni” legato alle celebrazioni dedicate almillenario della nascita di Guglielmo il Conquistatoreche ricorrerà nel 2027. Nell’ambito di tale progetto, la Regione Molise, tramite l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, collabora attivamente con i partner europei con l’obiettivo di ottenere nel 2028 la certificazione dal Consiglio d’Europa per la Rotta dei Normanni.

L’Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, lanciato proprio dal Consiglio d’Europa nel 1987, ha come obiettivo la promozione di scambi e sviluppi che formano l’identità europea con lo scopo di costruire al meglio una cittadinanza europea basata sui valori comuni, attuare i valori fondamentali del Consiglio d’Europa come i diritti umani, la democrazia culturale, gli scambi e l’arricchimento reciproco al di là delle frontiere e dei secoli.

Si valorizzerà, in un contesto europeo, il patrimonio legato al popolo normanno con un programma di eventi e, con il rafforzamento della cooperazione tra istituzioni e organizzazioni culturali, scientifiche, educative ed economiche, sarà possibile estendere la conoscenza dell’eredità dell’epopea Normanna attraverso l’Europa. Sarà possibile mobilitare i giovani in un’ottica di riavvicinamento dei popoli in Europa.

“E’ un progetto importante dal grande valore storico, culturale e turistico. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un’iniziativa legata ai valori europei che permetterà al Molise di avere un suo ruolo in un evento di così ampio respiro” dichiara il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.