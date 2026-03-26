Vigili del fuoco: il giuramento dei 773 allievi del 101° corso alla presenza del ministro Piantedosi

Questa mattina 773 allievi vigili del fuoco del 101° corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha rivolto il suo saluto agli allievi schierati sul piazzale storico delle Scuole Centrali…

Questa mattina 773 allievi vigili del fuoco del 101° corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha rivolto il suo saluto agli allievi schierati sul piazzale storico delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino.



La solennità del momento è stata accompagnata dalle note della Banda Musicale del Corpo Nazionale, composta da 40 elementi e diretta dal Maestro Donato Di Martile, con la partecipazione del tenore Francesco Grollo che ha emozionato i presenti durante le esecuzioni canore.



Prima dell’inizio della cerimonia di giuramento, si sono svolti i suggestivi riti della benedizione degli elmi e del passaggio di qualifica, passaggi simbolici che segnano la trasformazione degli allievi in vigili del fuoco operativi.



Il Capo del Corpo Mannino ha salutato così gli allievi: «Cari Vigili del fuoco del 101° corso, è una grande squadra quella in cui entrate a far parte. Al Corpo Nazionale lo Stato ha affidato la missione istituzionale più nobile: quella di soccorrere chi è in pericolo.



Ricordate che nei momenti più delicati della vita delle persone, voi rappresentate il volto delle Istituzioni.

La vostra uniforme va indossata con orgoglio e rispetto, perché prima di voi l’hanno onorata colleghi che non si sono risparmiati. Forza ragazzi, siete il nostro futuro».



Al termine della cerimonia, si è tenuto lo spettacolare passaggio sulle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle dell’elicottero Drago AW139, dal cui gancio baricentrico spiccava il Tricolore tenuto da tre specialisti elisoccorritori, a suggellare l’impegno assunto dai nuovi vigili verso il Paese.