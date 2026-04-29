Ponte Sente, Salvini dal bosco di Palmoli: «Il territorio chiede la riapertura, è un impegno che mi sento di prendere»

Nel pomeriggio di lunedì, il vice premier Salvini si è recato nel confinante Abruzzo, non troppo lontano dal ponte Sente, per una scampagnata mediatica a spese dei contribuenti con la cosiddetta “famiglia del bosco“. Inevitabile una domanda da parte dei cronisti presenti in merito alla soap opera del viadotto del Sente.

«C’è stata una riunione oggi (lunedì per chi legge, ndr), – ha risposto Salvini tra i canti dei galli di Palmoli – se mi permettete salgo in macchina, torno in ufficio a Roma e chiamo. Per la riapertura, – ha aggiunto il ministro competente – non nell’arco di alcuni mesi o alcuni anni, ma di alcune settimane, in condizioni di sicurezza. Il territorio lo chiede, i tecnici ci stanno lavorando, quindi è un impegno che mi sento di prendere».

Sullo sfondo, nella vallata, il ponte del Sente tra Castiglione e Belmonte

E subito un gallo cantò, lì nel bosco di Palmoli.