Primo sentiero Cai a Frosolone: l’anello di Monte Gonfalone, un itinerario tra natura, memoria e archeologia

Il Comune di Frosolone, in collaborazione con il Club Alpino Italiano – Sezione di Isernia, invita i rappresentanti degli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa di presentazione de ‘L’Anello del Monte Gonfalone’, il primo sentiero del Club Alpino Italiano realizzato sul territorio comunale.

L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, alle ore 18.30, presso l’Edificio scolastico di Piazza Alessandro Volta, a Frosolone, dove verrà presentato un progetto che rappresenta un importante tassello nella valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale del paese.

L’Anello del Monte Gonfalone nasce dalla collaborazione tra il Comune di Frosolone e il Club Alpino Italiano, che hanno recuperato e reso nuovamente fruibile un antico percorso, oggi inserito nella rete sentieristica del CAI e restituito agli escursionisti, ai cittadini e ai visitatori.

Si tratta di un itinerario che, partendo dal centro storico del paese, conduce il visitatore in un contesto naturalistico di grande pregio, regalando panorami suggestivi e un’esperienza immersiva tra boschi e montagne. Ma il valore di questo sentiero va oltre l’aspetto paesaggistico: l’’Anello del Monte Gonfalone’è un vero e proprio percorso nella storia di Frosolone, capace di raccontare, passo dopo passo, le radici della comunità.

Lungo il tracciato si attraversa infatti la storica area delle ‘fasciaiole’, un luogo profondamente legato alla memoria del paese, dove fino a pochi decenni fa i frosolonesi si recavano per raccogliere e preparare i fasci di legna destinati al riscaldamento e alle attività domestiche. Era un luogo di lavoro, ma anche di incontro, di condivisione e di vita sociale, dove si intrecciavano relazioni, racconti e tradizioni che hanno segnato la storia della comunità locale. Recuperare questo percorso significa quindi restituire valore non soltanto a un antico sentiero ma anche a una parte importante dell’identità collettiva di Frosolone.

A questo patrimonio di memoria si affianca quello archeologico. Il sentiero attraversa infatti la zona delle ‘Civitelle’, dove sono ancora visibili le antiche mura sannite, testimonianza della presenza dell’antico popolo dei Sanniti e della lunga storia del territorio. Un elemento di straordinario interesse che rende l’’Anello del Monte Gonfalone’ un itinerario nel quale natura, archeologia e memoria popolare convivono e si valorizzano reciprocamente.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio di Frosolone, dimostrando come la tutela e il recupero degli antichi sentieri possano diventare strumenti concreti per promuovere un turismo sostenibile, capace di coniugare la bellezza del paesaggio con la riscoperta della storia e dell’identità di un territorio.