Terminati i lavori in somma urgenza sulla frana, riapre al traffico la provinciale tra Frosolone e Sant’Elena Sannita

È tornato percorribile il tratto della SP 55 tra Frosolone e Sant’Elena Sannita, che era stato chiuso nei mesi scorsi a causa di una frana. La Provincia di Isernia ha disposto la riapertura dopo il completamento di un…

È tornato percorribile il tratto della SP 55 tra Frosolone e Sant’Elena Sannita, che era stato chiuso nei mesi scorsi a causa di una frana.

La Provincia di Isernia ha disposto la riapertura dopo il completamento di un intervento in somma urgenza per il ripristino della carreggiata. Grazie ai lavori, è di nuovo possibile attraversare la strada in sicurezza, rispettando le nuove limitazioni di velocità. In attesa dell’arrivo di ulteriori finanziamenti per completare definitivamente l’opera, l’Ente di via Berta continuerà a monitorare il tratto per intervenire tempestivamente in caso di criticità.

“La riapertura della SP 55 rappresenta un momento importante per tutti i cittadini di Frosolone e Sant’Elena Sannita. Il tratto – ha commentato il presidente Daniele Saia – rimette in dialogo due comunità, favorendo scambi più agevoli. Esprimo il mio più sentito ringraziamento a tutta la struttura tecnica della Provincia di Isernia, al consigliere delegato alla viabilità Manolo Sacco e a tutte le istituzioni con cui ci siamo confrontati. Il lavoro di squadra è stato fondamentale per lasciarci alle spalle le emergenze causate dal maltempo che, ad aprile, ha scosso i nostri territori. Adesso – ha concluso Saia – continuiamo a impegnarci per rendere le strade sempre più sicure”.