Provincia di Isernia aggregata all’Abruzzo, parte la raccolta firme per la proposta referendaria

Una raccolta firme per chiedere alla Provincia di Isernia di deliberare, in sede di Consiglio, la procedura referendaria finalizzata a “staccare” l’area pentra dalla Regione Molise per aggregarla all’Abruzzo. E’ l’iniziativa lanciata dal movimento civico che mira alla riunificazione di Abruzzo e Molise, almeno della porzione rappresentata dal territorio della Provincia di Isernia appunto. E per domani pomeriggio, alle ore 16 presso la saletta gialla della Provincia di Isernia, è indetta la prima conferenza stampa durante la quale, spiega il presidente del comitato promotore, Antonio Libero Bucci, «si relazionerà sulle fasi programmatiche ed organizzative».

