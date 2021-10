Quaranta candeline per Angelo Palomba di Poggio Sannita, auguri da chi ti vuole bene

Una sorpresona, perché di certo non se lo aspettava, non così almeno, sulle pagine di un giornale on line, nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Il fortunato marito e papà, che è nei pensieri e nel cuore della moglie Annamaria, e dei figli Simone e Danil, è Angelo Palomba di Poggio Sannita che proprio oggi compie quaranta anni. Ai teneri e amorevoli auguri della sua bella famiglia si aggiungono volentieri quelli della nostra redazione.

