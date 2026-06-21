Senza attrezzatura, scivola per cento metri lungo un nevaio: escursionista ferito recuperato in quota dal Soccorso alpino

Un escursionista di 26 anni originario di Roma è stato soccorso oggi pomeriggio sul Corno Grande dopo essere scivolato per circa cento metri lungo un nevaio presente sulla Via delle Creste, in prossimità della Sella del Brecciaio.

L’uomo, dopo aver raggiunto la vetta del Corno Grande, stava affrontando la discesa quando ha perso l’equilibrio durante l’attraversamento del tratto innevato, per il quale non disponeva di attrezzatura adeguata. Nella caduta ha riportato diverse ferite e un trauma cranico.

Provvidenziale la presenza sul Monte Aquila di una squadra di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico impegnata in un’attività addestrativa. Ricevuta la richiesta di aiuto, i tecnici sono intervenuti immediatamente raggiungendo l’infortunato, prestando le prime cure e richiedendo contestualmente l’intervento dell’elisoccorso dell’Aquila. Le operazioni sono state coordinate dal Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

Giunto sul posto, l’equipaggio dell’elicottero, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118, ha provveduto alla stabilizzazione dell’escursionista e al successivo trasporto in ospedale all’Aquila per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento di oggi evidenzia ancora una volta l’importanza di affrontare itinerari d’alta quota con adeguata preparazione e con l’attrezzatura necessaria, soprattutto in presenza di nevai residui che possono rendere particolarmente insidiosi anche percorsi frequentati durante la stagione estiva.