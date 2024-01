Ruba una smart tv, denunciata una 27enne del Chietino

I carabinieri della stazione di Fossacesia, in collaborazione con il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Lanciano, hanno denunciato per furto aggravato alla procura della Repubblica di Lanciano una 27enne lancianese già con precedenti anche per reati contro il patrimonio.

La donna è accusato di aver rubato da un noto supermercato di contrada Santa Calcagna di Rocca San Giovanni una smart tv da 55 pollici del valore di circa 400 euro. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi in corrispondenza dell’orario di chiusura mentre le cassiere erano impegnate nelle relative operazioni di contabilità. Approfittando infatti di questi momenti di minore attenzione, l’autore del furto è riuscito a far passare il grosso televisore, ancora imballato, da una delle casse chiuse per poi caricarlo nel bagagliaio di un’autovettura che era parcheggiata a ridosso dell’uscita con alla guida un complice che resta da identificare. Le cassiere si sono accorte del furto pochi minuti dopo ed hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della Stazione di Fossacesia, che hanno rivisto le immagini delle telecamere di sicurezza e riconosciuto l’autore.

Nei giorni successivi i carabinieri di Fossacesia, coadiuvati da quelli di Lanciano, si sono presentati nell’abitazione di S.G. con un decreto di perquisizione emesso dalla procura lancianese ed hanno ritrovato la smart tv, ancora integra nel suo imballo che dopo il nulla osta della Procura è stata restituita al direttore del supermercato.

Oltre alla denuncia per furto aggravato, S.G. è stato segnalato alla Questura di Chieti per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Rocca San Giovanni con divieto di farvi ritorno per 3 anni.