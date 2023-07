Sacchetti per raccolta deiezioni amici a quattro zampe in città, iniziativa dell’associazione ‘Agape’

Da diversi anni ad Agnone, prima con Sama ‘Salviamo anime, mica animali‘, ed ora con la nascita di ‘Agape’, un gruppo di volontari è impegnato, in particolare, per la tutela degli animali e la prevenzione di fenomeni quali il randagismo.

‘Agape’, infatti, che si regge principalmente con le proprie forze ed il supporto di qualche privato cittadino, opera quotidianamente, e con azioni concrete, al perseguimento degli obiettivi di tutela animale, con attività quali campagne informative e di sensibilizzazione sui vari temi, a mezzo social ed eventi, con attività di promozione delle adozioni e di supporto ai recuperi di cani e gatti abbandonati o maltrattati.



Proprio recentemente ‘Agape’, insieme al Comitato dei cittadini del Centro Storico di Agnone, ha

formalizzato la denuncia per l’incivile massacro di gatti avvenuto nella cittadina, al fine perseguire

fattivamente l’accaduto, per individuare il responsabile e debellare ogni forma di violenza verso gli animali.

Inoltre, per favorire una serena convivenza degli animali domestici nella realtà cittadina, nei giorni scorsi, e sempre con il supporto del Comitato dei cittadini del Centro Storico, ‘Agape’ ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui doveri dei padroni di animali dal titolo “Il cane è tuo! La strada è di tutti!”: cartelli

informativi affissi in vari punti di Agnone (purtroppo in molti siti già divelti), accompagnati dai sacchetti per la raccolta delle feci e relativo dispenser, che ricorda ai padroni indisciplinati degli amici a quattro zampe che ci sono regole precise che è giusto e doveroso rispettare, se non altro per una generale e basilare questione di civiltà.



Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare: per questo ‘Agape’ odv invita tutti a seguire e sostenere la propria

attività ed auspica che nel futuro, oltre a privati cittadini che già dimostrano il loro sostegno, si possa

istaurare una concreta e positiva collaborazione anche con le amministrazioni, per portare avanti tutte quelle iniziative di civiltà proposte da anni dalle volontarie come, ad esempio, l’istituzione delle colonie feline (per gestire le criticità dei gatti randagi) e la nomina del cane di quartiere (nel caso di randagi stanziali da anni in paese).

Oltre a ciò ‘Agape’, essendo un’ organizzazione specifica del territorio, spera di poter essere presa in

considerazione dal Comune non solo quando si tratta di emergenze, ma anche per collaborare alla

programmazione di piani di tutela e di informazione, anche con altri enti, ed in generale quando si

intraprendono azioni utili per la salvaguardia degli animali.



Per maggiori informazioni potete seguire i profili Facebook (www.facebook.com/Agapeodv) e Instagram

(@agapeodv), o contattare l’associaizone a mezzo mail (agape.agnone@gmail.com) o telefono (328 224

9158).