Scorrimento della graduatoria, la Asl Chieti Lanciano Vasto stabilizza altri sessantotto infermieri

Prosegue il piano di potenziamento degli organici della Asl Lanciano Vasto Chieti. Dopo il reclutamento delle prime 60 unità infermieristiche destinate all’avvio delle case di comunità, la Direzione aziendale ha disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria della procedura…

Prosegue il piano di potenziamento degli organici della Asl Lanciano Vasto Chieti. Dopo il reclutamento delle prime 60 unità infermieristiche destinate all’avvio delle case di comunità, la Direzione aziendale ha disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria della procedura selettiva conclusa lo scorso aprile, autorizzando l’assunzione a tempo determinato di altri 68 infermieri.

I professionisti individuati saranno chiamati a prendere servizio con decorrenza immediata e comunque entro il prossimo 16 luglio, andando a rafforzare la presenza del personale nelle strutture ospedaliere e territoriali della provincia. L’intervento si inserisce nella programmazione aziendale finalizzata ad assicurare la piena copertura dei servizi durante il periodo estivo, garantendo al personale la fruizione delle ferie senza compromettere la continuità assistenziale e la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

Lo scorrimento della graduatoria riparte dal 132° posto, poiché la precedente tornata di assunzioni aveva già raggiunto tale posizione a seguito delle numerose rinunce registrate tra i candidati utilmente collocati.

Il rafforzamento degli organici non riguarda soltanto il comparto infermieristico. Sono infatti in arrivo anche 16 tecnici sanitari, di cui 8 tecnici di radiologia e 8 tecnici di laboratorio biomedico, per i quali le procedure di assunzione sono già state formalizzate.

«Sul piano delle dotazioni organiche – sottolinea il Direttore generale della Asl, Mauro Palmieri – manteniamo alta l’attenzione per garantire a ospedali e strutture territoriali la piena operatività. Stiamo provvedendo alla sostituzione del personale collocato in quiescenza e, dove necessario, al rafforzamento degli organici nei settori che evidenziano carenze o che registrano un incremento delle attività assistenziali».

Con queste nuove assunzioni l’Azienda sanitaria punta a consolidare la capacità di risposta dei servizi, sostenendo sia la rete ospedaliera sia quella territoriale in una fase particolarmente delicata dell’anno, caratterizzata dall’aumento delle esigenze organizzative legate al periodo estivo e dalla necessità di mantenere elevati standard di assistenza per la popolazione.