Secondo weekend da bollino nero sulla rete stradale, traffico in aumento: le raccomandazioni dell’Anas

Entra nel vivo l’esodo estivo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del Paese: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, nel secondo weekend da bollino nero, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 9 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli.

“La sicurezza deve guidare ogni spostamento – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -. Il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’assenza di distrazioni alla guida e soste periodiche durante i tragitti più lunghi rappresentano comportamenti indispensabili per prevenire incidenti e contribuire a una circolazione più fluida e sicura.

Le giornate contrassegnate dal bollino nero – prosegue Gemme – coincidono con il picco degli spostamenti estivi e richiedono un’attenzione ancora maggiore da parte di tutti gli utenti della strada. Per questo rivolgiamo un appello ai viaggiatori affinché pianifichino il viaggio con anticipo, verificando le condizioni della circolazione, l’efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche prima di mettersi in viaggio.

La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti – a partire dalle Forze dell’Ordine, dagli enti locali e dagli stessi automobilisti – è l’elemento fondamentale per affrontare anche le giornate di maggiore intensità in condizioni di sicurezza e ordine. L’auspicio è che tutti possano raggiungere la propria destinazione con serenità, vivendo un’estate all’insegna della prudenza e della responsabilità.

Come Anas – conclude l’ad -, siamo pienamente attivi: circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, sono impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico”.

Lungo la rete Anas per il secondo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino nero domani mattina, sabato 8 agosto, mentre è bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Ricordiamo che il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e su quello di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345).

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 7 agosto dalle ore 16 alle 22, sabato 8 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 9 agosto dalle 7 alle 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

A partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità, Vergilius Plus, su 36 tratte stradali Anas, di cui 26 lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, per circa 100 km nel tratto campano fra Salerno e Buonabitacolo.

Gli altri tratti riguardano al nord, nell’area di Ravenna, la statale 309 “Romea”, dal km 1,680 al km 7,080, al Centro, nell’area metropolitana di Roma, la statale 1 “Via Aurelia”, dal km 11,950 al km 23,500, al Sud, in Campania, la statale 7 “Quater Via Domitiana”, a Pozzuoli, dal km 44,630 al km 54,300, e la statale 145 “Var Sorrentina”, all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano, dal km 0,072 al km 4,950. Per informazioni e ulteriori dettagli consultare la pagina dedicata a Vergilius.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).