Sicurezza nel Vastese, anche la Polizia ferroviaria rafforza i controlli preventivi

Continuano i controlli a tappeto nelle stazioni delle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. A Vasto San Salvo gli operatori della Polfer sono stati impegnati nei controlli straordinari in stazione, unitamente a personale di F.S. Security e a “BUK”, pastore tedesco in forza alle unità cinofile della Questura di Pescara: 33 le persone controllate di cui 3 stranieri.

La stazione di Vasto rappresenta una delle mete ambite non solo in alcuni periodi dell’anno per il turismo balneare, ma anche per la presenza della pista ciclopedonale della “Costa dei Trabocchi” che unisce, nel tratto vastese, Vasto Marina zona ex-stazione, in direzione Nord con Ortona.

Svolti ormai periodicamente, i controlli straordinari hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza in ambito ferroviario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni grazie alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell’Ordine.

In questi giorni, muniti anche di smartphone e metal detector, gli Agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria sono stati particolarmente impegnati nelle varie stazioni delle tre regioni di competenza territoriale, allo scopo contrastare le fenomenologie delittuose in ambito ferroviario, in particolare, al contrasto dell’illegale presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati, nonché alla prevenzione degli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali.