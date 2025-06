Sorpreso mentre trasporta 62 dosi di cocaina, 42enne arrestato dai Carabinieri

Avezzano – via Borgo Angizia, giovedì pomeriggio, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, nota un uomo alla guida di una Ford, che procede in modo sospetto. Si decide di procedere al controllo della vettura e del guidatore.

L’equipaggio della pattuglia riconosce l’uomo alla guida: è 42enne di origine straniera, già noto alle Forze di polizia per reati in materia di stupefacenti. Le circostanze giustificano a pieno una perquisizione personale e veicolare da parte dei Carabinieri, che infatti trovano ben 62 dosi di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 40 grammi, e alcune centinaia di euro ritenute provento dell’attività delittuosa di spaccio di stupefacenti.

Lo stupefacente e il danaro sono stati sequestrati dai Carabinieri e l’uomo viene condotto presso la caserma di Avezzano e dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, è attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Si evidenzia che l’arrestato, sebbene fermato in un contesto di flagranza, è da ritenersi innocente sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati nei suo i confronti dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.