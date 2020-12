Sospetti Covid a scuola, sospese le attività didattiche in presenza alla “D’Agnillo”

La dirigente scolastica Tonina Camperchioli ha comunicato ai genitori, in data odierna, la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione della didattica digitale integrata, «in via precauzionale e fino a nuove disposizioni» per gli alunni delle classi prima, sezione A e B, e della classe seconda sezione A della secondaria di primo grado della “D’Agnillo” di Agnone. I docenti assicureranno l’orario settimanale con modulo di almeno 45 minuti. La piattaforma da utilizzare è la G Suite di Google.

