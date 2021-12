Stalking alla ex moglie, allontanato da casa un 59enne del Chietino

I Carabinieri della Stazione di Chieti hanno dato esecuzione all’ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Chieti, a carico di un 59enne del luogo. Il provvedimento scaturisce a seguito della denuncia sporta dalla coniuge del soggetto, legalmente separata, che da diversi anni veniva vessata con atteggiamenti intimidatori nei suoi confronti fino al pomeriggio del 26 novembre 2021, dove al culmine dell’ennesima lite, la donna veniva aggredita dall’uomo mentre entrambi erano in macchina, riportando lesioni sul volto provocatele da questi; nonostante la donna fosse in stato confusionale per le lesioni subite, il soggetto la faceva scendere dal veicolo, lasciandola lungo le vie del centro cittadino di Chieti, dove veniva soccorsa da una dipendente di una farmacia che assisteva ai fatti. Immediato l’intervento dei Carabinieri di Chieti Principale e del Nucleo Operativo che, individuati i testimoni, e sentita la donna nel frattempo ricorsa alle cure mediche, ricostruivano puntualmente la dinamica dei fatti e le responsabilità conseguenti, informando l’Autorità Giudiziaria teatina che condivideva la ricostruzione ed emetteva il provvedimento inibitorio recentemente eseguito dai militari operanti.

