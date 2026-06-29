Terremoto in Venezuela, la Caritas diocesana lancia la raccolta fondi per dare concretezza alla solidarietà

Pubblichiamo una nota video del direttore della Caritas di Trivento, don Alberto Conti, relativa alla raccolta fondi straordinaria promossa a sostegno delle popolazioni colpite dal devastante terremoto che ha interessato il Venezuela.





Nel suo intervento, don Conti rinnova l’invito alla solidarietà, richiama il legame storico che unisce il Molise e l’Abruzzo alle rispettive comunità di emigrati presenti nel Paese sudamericano e ribadisce l’impegno della Caritas a sostegno degli interventi di emergenza attraverso la rete Caritas operante sul territorio venezuelano.

La Caritas Diocesana di Trivento esprime la propria vicinanza al popolo venezuelano duramente colpito dal violento terremoto che nelle scorse ore ha interessato il Paese, causando 164 vittime, circa 1.000 feriti e, secondo un primo bilancio diffuso, più di 30.000 dispersi, oltre a ingenti danni a edifici, infrastrutture e servizi essenziali. Le due forti scosse di terremoto, di magnitudo 7.2. e 7.5, si sono verificate a meno di un minuto di distanza l’una dall’altra, con epicentro a circa 300 chilometri dalla capitale Caracas.

La Caritas invita tutte le comunità parrocchiali a farsi prossime attraverso la preghiera e la solidarietà concreta. Per questo motivo promuove una raccolta straordinaria di fondi destinata a sostenere gli interventi di emergenza a favore delle popolazioni colpite.

«In questo momento di grande sofferenza – dichiara il direttore della Caritas Diocesana di Trivento, don Alberto Conti – siamo chiamati a stringerci attorno al popolo venezuelano con la vicinanza della preghiera e con gesti concreti di solidarietà. Il dolore di tante famiglie interpella anche le nostre comunità, che da sempre hanno un legame particolare con il Venezuela, dove vivono ancora numerose comunità di molisani e abruzzesi emigrati dalle nostre terre in cerca di pane, lavoro e di un futuro migliore.»

La Caritas ha disposto un primo stanziamento immediato di 5.000 euro destinato agli interventi di emergenza e rinnova il proprio impegno accanto alle comunità venezuelane. Negli anni scorsi, infatti, aveva promosso diverse iniziative di solidarietà in favore del Paese, tra cui la campagna “Adotta un nonno in Venezuela”, che per oltre tre anni ha sostenuto più di settanta anziani garantendo loro un aiuto alimentare quotidiano, e il progetto “Un farmaco per aiutare a vivere”, attraverso il quale sono stati raccolti e inviati medicinali e materiale sanitario alle associazioni dei molisani presenti a Caracas, Valencia e Maracay.

È appena giunto alla Caritas, dalle comunità dei molisani residenti in Venezuela, un messaggio di Michele Castelli, Ambasciatore dei Molisani nel Mondo, residente a Caracas e originario di Santa Croce di Magliano:

«Cari amici, ieri mercoledì 24 giugno, intorno alle ore 18:00, due violente scosse consecutive di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito gran parte del Venezuela, devastando in particolar modo lungo la costa centrale. I danni sono ingenti e tuttora difficili da quantificare, ma il governo ha purtroppo già annunciato un bilancio drammatico, con numerosissime vittime tra deceduti, dispersi e feriti. Al momento non siamo ancora in grado di stabilire quanti nostri connazionali siano stati coinvolti, ma si teme che il numero sia elevato. Molti edifici sono infatti crollati o rimasti gravemente danneggiati proprio nei quartieri storicamente e prevalentemente abitati da italiani e italo-discendenti. In questo momento di profonda crisi, il Paese ha bisogno della solidarietà di tutti. Rivolgo quindi un accorato invito agli amici in patria affinché si adoperino per esprimere vicinanza e sostegno nel modo più concreto e tempestivo possibile. Ringrazio di cuore tutti voi per la generosità che vorrete dimostrare.»

Anche oggi, di fronte a questa nuova emergenza, la Caritas rinnova il proprio appello alla solidarietà affinché ciascuno possa contribuire, secondo le proprie possibilità, a sostenere le popolazioni colpite dal sisma e accompagnarle nel difficile cammino della ricostruzione.

Per contribuire alla raccolta fondi:

Caritas Trivento – Diocesi di Trivento

IBAN: IT12A0818941140000000016968

BCC della Valle del Trigno – Ag. Trivento

Causale: “Solidarietà Venezuela”

Caritas Trivento

C/C postale n. 10431864

Causale: “Solidarietà Venezuela”

Fondazione Caritas Trivento ETS

IBAN: IT94O0818941140000000013881

BCC della Valle del Trigno – Ag. Trivento

Causale: “Solidarietà Venezuela”