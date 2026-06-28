Affaticato e disorientato, bloccato in quota sul Matese: raggiunto e tratto in salvo dal Soccorso alpino

Si è da poco concluso un intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero di un escursionista in difficoltà sui Monti del Matese. L'allarme è giunto nel pomeriggio dalla Centrale Operativa del 118, che…

Si è da poco concluso un intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero di un escursionista in difficoltà sui Monti del Matese. L’allarme è giunto nel pomeriggio dalla Centrale Operativa del 118, che ha richiesto il supporto del Soccorso Alpino per un uomo del 1963 residente a Campobasso, il quale, secondo le prime informazioni raccolte, aveva smarrito il sentiero nei pressi della Grotta delle Ciaole.

Considerata la natura montana e impervia dell’area interessata e il rischio di evoluzione sanitaria correlato sia al particolare ambiente sia alle elevate temperature, una squadra del Soccorso Alpino, in costante coordinamento con il 118, si è portata sul pianoro di Campitello Matese. L’intervento si configurava a tutti gli effetti come un soccorso sanitario in ambiente impervio.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi proseguito a piedi fino alla posizione precedentemente geolocalizzata dell’escursionista.

L’uomo, originario di Campobasso, apparso affaticato e disorientato, è stato preso in carico dal personale del Soccorso Alpino e accompagnato in sicurezza, mediante tecnica alpinistica di conserva, fino al pianoro di Campitello Matese.

In coordinamento con il 118 il personale sanitario della Centrale, parlato con il paziente, ha ritenuto non necessario l’intervento di una postazione territoriale.



L’uomo è rientrato autonomamente al proprio domicilio.

Sul posto presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 19e30.