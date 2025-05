Trasportano marijuana e hashish, coppia in manette. Segnalati otto giovani assuntori

Nell’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Venafro hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo e una donna, di origine pugliese, che, in transito nel territorio, sono stati trovati in possesso di circa 100 grammi di marijuana e 80 di hashish, nonché di materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una ingente somma di denaro in contante.

Sono stati anche segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo quali consumatori (ai sensi dell’art.75 DPR 309/90) otto ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate ad un uso personale e per i quali verrà avviato un iter riabilitativo. In totale sono stati sequestrati un complessivo di circa 25 grammi di hashish, 20 di marijuana e 7 di cocaina.