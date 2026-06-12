Seminario della Fondazione Symbola, Bartoli (Odg): «Un’informazione fragile è segno di un Paese fragile»

«Un’informazione fragile è segno di un Paese fragile. Un’informazione forte e autorevole sicuramente può aiutare a ricomporre le fratture, quelle di oggi e quelle di domani». Lo ha affermato Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, intervenendo in apertura della seconda giornata…

«Un’informazione fragile è segno di un Paese fragile. Un’informazione forte e autorevole sicuramente può aiutare a ricomporre le fratture, quelle di oggi e quelle di domani». Lo ha affermato Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, intervenendo in apertura della seconda giornata del Seminario della Fondazione Symbola che si svolge a Mantova dall’11 al 13 giugno.

«Anche sui temi della sostenibilità, dei mutamenti climatici, della transizione ecologica, delle stesse crisi geopolitiche, come nell’incipit del Seminario – prosegue Bartoli – assistiamo a valanghe di informazioni e narrazioni non solo false (più facili da smascherare), ma “verosimili”, coerenti, eppure prive di fondamento. Per non parlare dei messaggi profilati, dei video contraffatti, delle immagini che non sono più sinonimo di realtà certificata.

Da qui la necessità di favorire una lettura degli eventi da che esca da tesi precostituite, ma nasca da uno “scavo” nella realtà. Da qui il valore intrinseco dell’informazione professionale di qualità, per riportare il racconto dei fatti al principio della verità.

E’ ormai indispensabile leggere la realtà senza utilizzare i punti di vista precostituiti da altri. In questo i rapporti di Symbola come Coesione e Competizione, che si presenta oggi, sono strumenti preziosi, anche per i giornalisti. Possiamo dire che i temi del Seminario di Symbola sono i temi propri del giornalismo».

E’ possibile seguire e rivedere le sessioni del Seminario Symbola sui canali www.Symbola.net