Un albero per il futuro, Carabinieri forestali e alunni piantano il ligustro

L’AQUILA. I Carabinieri del Reparto Biodiversità di L’Aquila, continuano a diffondere un messaggio di responsabilità e attenzione per l’ambiente. Questa volta, la sfida è stata ancora più alta. Il comandante del Reparto CC Biodiversità di L’Aquila, Ten. Col. Irene Sebastiani, insieme al Presidente del Consiglio Comunale di L’Aquila, Roberto Tinari, hanno voluto coinvolgere i bambini della scuola dell’infanzia “SAN FRANCESCO”.

Le nuove generazioni, insieme alle maestre, hanno aderito con entusiasmo al progetto “UN ALBERO PER IL FUTURO”, che prevede nel tempo la piantumazione di migliaia di alberi con lo scopo di diffondere le zone verdi del paese e salvaguardare la biodiversità anche a tutela di tutte le specie del mondo vegetale e animale.

Nel terreno perimetrale della scuola, bambini e carabinieri hanno ricreato un giardino con l’impianto di numerose piante di Ligustro, arbusti perenni sempre verdi, riprodotte presso il Centro Nazionale di Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano (AR), con il contributo del vivaio forestale “Piè delle Vigne”, gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila.

Ogni pianta, come da protocollo, è stata geolocalizzata in modo da renderne possibile il controllo a distanza dell’andamento di crescita, apprezzando così anche il significativo risparmio di anidride carbonica.

Con ciascuno dei bimbi è stato stretto un patto: impegnarsi nella cura e crescita dei Ligustri per l’intero periodo scolastico. Non è mancato, infine, un amichevole colloquio tra i militari dell’Arma e la scolaresca, improntando per l’occasione un elementare tema di educazione ambientale di interesse per la fascia di età della platea.