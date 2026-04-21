‘Il ritorno della Casta’, Sigfrido Ranucci presenta il suo libro al teatro Savoia di Campobasso

Il palcoscenico del teatro Savoia si prepara ad ospitare uno dei protagonisti più autorevoli del giornalismo italiano contemporaneo: Sigfrido Ranucci. Lunedì 4 maggio, alle ore 18:30, l’autore presenterà il suo ultimo volume, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia” (Bompiani Overlook), in un evento che si preannuncia come un momento di riflessione profonda sullo stato della democrazia e dell’informazione nel nostro Paese.

L’incontro, organizzato con il supporto di Tékne Associazione di Promozione Sociale e il patrocinio del Comune di Campobasso, vedrà Sigfrido Ranucci impegnato in un dialogo serrato con il giornalista molisano Giovanni Di Tota. Al centro del dibattito, i temi trattati nel libro: un’analisi lucida e documentata sulle dinamiche di potere, le riforme giudiziarie e i tentativi di limitare l’autonomia della magistratura e la libertà di stampa.

In “Il Ritorno della Casta”, Ranucci prosegue il percorso iniziato con le sue storiche inchieste televisive a Report, portando alla luce nuovi scenari e retroscena inediti. Il libro non è solo una cronaca dei fatti, ma un appello alla consapevolezza critica del cittadino, esplorando il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato e il ruolo fondamentale di un’informazione che non accetta silenzi.