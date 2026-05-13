Unione delle Province, Lattuca eletto presidente. Saia: «Deleghe operative e risorse finanziare per incidere sui territori»

Una delegazione molisana, composta dal presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, dal presidente della Provincia di Campobasso, Pino Puchetti, e dai consiglieri provinciali Giuseppe Centracchio e Michele Ventresca, ha partecipato ai lavori dell’assemblea congressuale dell’Unione delle Province…

Una delegazione molisana, composta dal presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, dal presidente della Provincia di Campobasso, Pino Puchetti, e dai consiglieri provinciali Giuseppe Centracchio e Michele Ventresca, ha partecipato ai lavori dell’assemblea congressuale dell’Unione delle Province d’Italia, svoltasi questa mattina a Roma. L’incontro ha sancito l’elezione all’unanimità del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, alla guida dell’associazione nazionale.

«Abbiamo condiviso unitariamente l’elezione di Lattuca quale nuovo presidente UPI – ha commentato Saia – Siamo sicuri che saprà ben rappresentare le istanze di tutti i territori. A lui vanno i nostri migliori auguri, mentre rivolgiamo un sincero ringraziamento al presidente uscente, Pasquale Gandolfi, per essersi impegnato con determinazione durante il suo mandato.

Insieme a Lattuca, lavoreremo su un percorso comune indirizzato al rafforzamento degli Enti provinciali, un piano che si sviluppa lungo due direttrici. Da un lato, l’obiettivo di uniformare le tornate elettorali provinciali, allineando le votazioni per il rinnovo dei Consigli a quelle per l’elezione dei Presidenti, così da garantire maggiore stabilità. Dall’altro, l’impegno per ridare dignità alla Province attraverso l’attribuzione di deleghe operative e risorse finanziare per incidere significativamente sui processi di sviluppo dei territori. Con questi obiettivi comuni – ha concluso Saia – è possibile raggiungere grandi risultati».