“URBAN VIEWS”: il 26 aprile a Pescara la mostra di Frisco e Starinieri

Sabato 26 aprile, alle 18, nei locali della GArt Gallery di via Gobetti a Pescara, sarà inaugurata “URBAN VIEWS”, mostra bi-personale degli artisti Frisco e Andrea Starinieri.

In esposizione una serie di opere dei due artisti che affrontano il tema della città di Pescara e delle sue vedute urbane: infatti, come scrive Nello Catinello nel testo critico di presentazione, «Il soggetto di questa mostra che ci propone la GArt Gallery di Pescara con gli artisti Frisco e Andrea Starinieri, si può identificare con una modella, una modella fascinosa e intrigante, statica e frenetica, stabile ma fragile, all’apparenza distaccata ma pulsante di vita, capace di grande vivacità e di silenzi irreali, tanto altera e impenetrabile quanto corruttibile e indifesa, ambita e ripudiata, è la città.

Ma cosa sappiamo della città, quanto la conosciamo veramente? Camminiamo per le sue strade in modo sempre più svagato, quasi completamente soggiogati dalla tastiera dello smartphone, a ripetere sempre gli stessi percorsi, della città conosciamo poco o nulla: le case, i palazzi, i portoni, le finestre, le strade, i giardini, le piazze, i vicoli avrebbero tanto da raccontare di storia, di vissuto, ma la città è abitata, non vissuta e, ignorando questa nostra incapacità di coglierne la vera essenza, sopravviene spesso un pensiero: andarsene.

Ecco, allora che Andrea Starinieri e Frisco, con la diversità delle loro tecniche e della loro personalità, diventano inconsapevoli guide per un cammino opposto che ci induca a una sorta di fuga nella città per riscoprirla e accettarla come il luogo dove, per necessità o scelta, ci troviamo a vivere”.

La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 14 giugno, dal lunedì al sabato, dalle 17:30 alle 20:00.

Francesco Ciancabilla, in arte Frisco, è nato a Napoli nel 1959. Artista, traduttore, insegnante di lingue, globetrotter. Comincia a dipingere nel 1980, “imbrattando” fotografie, fotocopie, muri e tele, e riscuotendo immediato successo di pubblico e di critica. Vicino per sensibilità ai primissimi graffitisti newyorkesi, ancora sconosciuti in Europa, predilige gli spray ma con una tecnica che anticipa di 20 anni l’uso degli stencil. All’attività artistica ed espositiva aggiungerà quelle di grafico editoriale, fotografo e manager di gruppi musicali. Il suo lavoro è presente in numerose collezioni, private e pubbliche, in Italia e all’estero.

Andrea Starinieri, nato a Pescara nel 1977, diplomato presso il locale liceo artistico, annovera tra i suoi insegnanti, tra gli altri, Alfredo Del Greco, Sandro Visca e Angelo Colangelo. Si trasferisce poi a Firenze dove frequenta l’Accademia Delle Belle Arti e più precisamente la scuola di pittura del prof. Gustavo Giulietti. Dopo una permanenza in Spagna, tra Madrid e Granada torna in Abruzzo. Attualmente lavora come artista di strada e ha partecipato a svariati street-art festival negli Stati Uniti, in particolare a Baltimora e a Venice in Florida. Dal 2018 ha ripreso a esporre i suoi lavori presso gallerie d’arte private.