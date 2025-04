Registro di condoglianze per Papa Francesco attivo presso la Prefettura di Isernia

Istituzione del Registro di condoglianze per il decesso del sommo Pontefice Francesco presso la Prefettura di Isernia. In seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni per la scomparsa del Santo Padre, la Presidenza del Consiglio ha disposto l’apertura dal 22 aprile di un registro di condoglianze presso le sedi delle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo.

Pertanto, tutti i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio potranno recarsi presso la sede della Prefettura di Isernia, Via Kennedy n.12, dalle ore 8 alle ore 20, fino al giorno 26 aprile.