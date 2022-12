Aeroporto d’Abruzzo, Marsilio: «Via libera al prolungamento pista, presto voli intercontinentali»

E’ stata aggiudicata la gara per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Pescara. «L’Agenzia regionale per la committenza, Aric, ha aggiudicato una serie di importanti gare, tra le quali quella relativa al prolungamento della pista dell’Aeroporto internazionale d’Abruzzo, per un importo di 5,3 milioni di euro».

«Era da più di vent’anni che in Abruzzo non si riusciva a raggiungere questo risultato. Abbiamo lavorato duramente per tre anni con tutti gli enti statali, dai ministeri all’Enac, all’Enav, interloquendo con decine di soggetti locali per allineare i pareri e realizzare un progetto compatibile con la normativa. Abbiamo quindi disincagliato dalle secche della burocrazia in cui era incastrata questa procedura. La gara è stata conclusa nella giornata di ieri, subito dopo Natale Aric completerà la determina di assegnazione e la Saga potrà procedere con l’apertura del cantiere».

L’allungamento della pista dell’aeroporto rappresenta un passo enorme per la crescita del turismo abruzzese: rende infatti possibile i voli intercontinentali, diretti e senza scalo, che saranno rivolti soprattutto al cosiddetto turismo delle radici, un pubblico potenziale di centinaia di migliaia di abruzzesi o di origine abruzzese, che vivono in Australia e nelle Americhe. Potranno così visitare l’Abruzzo accorciando di circa tre ore il proprio volo e con la comodità di uno scalo diretto.

«Nella stessa sessione Aric ha affidato un importante lotto di lavori relativo all’area cargo dell’Aeroporto. Nelle settimane precedenti aveva affidato anche altri progetti che portano verso il completamento degli investimenti pubblici per l’aeroporto a cura di Saga. Ringrazio il presidente Catone per il grande sforzo amministrativo messo in campo per raggiungere gli obiettivi prima della scadenza del 31 dicembre, evitando la perdita dei finanziamenti. Insieme alla pista questo complesso di opere sarà decisivo per il potenziamento e l’ammodernamento del nostro aeroporto». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.