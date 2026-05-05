Il generale di brigata Antonino Neosi, già comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, ha preso parte questa mattina ad Agnone alla giornata della legalità dedicata alla memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Neosi ad Agnone: «Il generale Dalla Chiesa esempio per le giovani generazioni»
Il generale di brigata Antonino Neosi, già comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, ha preso parte questa mattina ad Agnone alla giornata della legalità dedicata alla memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. https://youtu.be/oBJSs-S7LZs
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