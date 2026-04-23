Ingegneria Informatica e dell’Automazione: laurea magistrale per Vittorio Paoletti

Questo pomeriggio a Roma, Vittorio Paoletti ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’Università degli Studi Sapienza, discutendo la tesi dal titolo “Ottimizzazione della visibilità degli eventi in una piattaforma di ticketing basata su…

Questo pomeriggio a Roma, Vittorio Paoletti ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’Università degli Studi Sapienza, discutendo la tesi dal titolo “Ottimizzazione della visibilità degli eventi in una piattaforma di ticketing basata su preferenze utente e vincoli di esposizione: il caso nightify.me”.

Un risultato che non rappresenta soltanto un punto di arrivo accademico, ma anche una conferma concreta di un percorso professionale e imprenditoriale ormai ben definito. Nightify S.r.l., infatti, è oggi la nuova grande sfida dell’ingegner Paoletti, che da qualche tempo ha scelto di allontanarsi dalla carriera nelle big tech per dedicarsi pienamente alla costruzione del proprio progetto imprenditoriale nel settore tecnologico.

Nightify.me è una piattaforma digitale di ticketing e discovery dedicata agli eventi, progettata per mettere in relazione utenti e organizzatori all’interno di un ecosistema tecnologico integrato. La piattaforma non si limita alla vendita dei ticket, ma punta anche a innovare la scoperta degli eventi, la promozione delle iniziative e la qualità dell’incontro tra domanda e offerta. Si tratta di un progetto nuovo, fortemente orientato all’innovazione e con un importante utilizzo dell’intelligenza artificiale, ambito al quale l’ingegner Paoletti si dedica ormai da anni sia sotto il profilo applicativo sia nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate. Nella tesi, infatti, Nightify.me viene descritta come una piattaforma di ticketing e discovery in cui la visibilità degli eventi assume un ruolo strategico per l’esperienza utente e per l’equilibrio del marketplace.

Dal punto di vista scientifico, la tesi affronta in modo analitico ma molto attuale un tema centrale per le piattaforme digitali: la necessità di mostrare gli eventi nel modo più efficace possibile, senza basarsi esclusivamente sulla popolarità, ma tenendo conto anche delle preferenze degli utenti, della varietà dell’offerta, della visibilità degli organizzatori e degli obiettivi di business. L’elaborato propone quindi una riflessione metodologica su come ottimizzare il ranking degli eventi all’interno di una piattaforma digitale, con l’obiettivo di rendere il sistema più equilibrato, governabile ed efficiente.

Il progetto guarda anche ai prossimi sviluppi sul piano operativo e normativo. Tra gli obiettivi dei prossimi mesi vi è infatti il percorso verso il riconoscimento come sistema di biglietteria automatizzata, procedura disciplinata dall’Agenzia delle Entrate su parere favorevole della Commissione integrata SIAE per il rilascio dell’idoneità delle apparecchiature applicabili al settore spettacolo e intrattenimento.