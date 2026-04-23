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venerdì 24 Aprile 2026
Ultim'ora Salvini oggi al Senato: «Riapertura del viadotto Sente a traffico alternato in circa due mesi»
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Salvini oggi al Senato: «Riapertura del viadotto Sente a traffico alternato in circa due mesi»

«Stiamo lavorando per prevedere, in sede di conversione del decreto legge commissari, all'esame del Senato, il commissariamento del ponte crollato sul Trigno per accelerarne progettazione e ricostruzione, e lo stanziamento delle risorse necessarie pari a circa venti milioni…

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«Stiamo lavorando per prevedere, in sede di conversione del decreto legge commissari, all’esame del Senato, il commissariamento del ponte crollato sul Trigno per accelerarne progettazione e ricostruzione, e lo stanziamento delle risorse necessarie pari a circa venti milioni di euro, con un emendamento ad hoc. Nello stesso provvedimento si interverrà sul viadotto del Sente. Anas è impegnata a depositare entro il 28 aprile la relazione tecnica per l’avvio dei primi interventi di manutenzione che in circa due mesi consentiranno la riapertura del viadotto in sicurezza a traffico alternato e per traffico leggero; per la definitiva messa in sicurezza dell’opera il costo dei lavori è stimato in circa quindici milioni di euro, di cui nove già stanziati. Il mio obiettivo è stanziare il denaro necessario nella conversione del decreto legge citato prima. Anas è pronta ad avviare i lavori che si concluderanno in duecentocinquanta giorni».

Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, oggi al Senato nel corso del question time. «Garantisco ai molisani che stiamo facendo il possibile e l’impossibile per tornare alla normalità» ha chiuso il Ministro. Dopo quasi nove anni di chiusura al traffico del viadotto Sente, sarebbe quasi ora.

Francesco Bottone

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