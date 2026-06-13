Agnone concede il patrocinio al Molise Pride, ma gli organizzatori confondono lo stemma del Comune

Il Comune di Agnone concede il patrocinio alla manifestazione Molise Pride che si terrà il 25 luglio a Campobasso. Nella locandina predisposta per l'occasione, tuttavia, i promotori sbagliano logo e ci piazzano quello di Capracotta. Poco male, una…

Il Comune di Agnone concede il patrocinio alla manifestazione Molise Pride che si terrà il 25 luglio a Campobasso. Nella locandina predisposta per l’occasione, tuttavia, i promotori sbagliano logo e ci piazzano quello di Capracotta. Poco male, una semplice svista, può succedere, e tra l’altro anche Capracotta ha concesso il patrocinio.

«Per il quarto anno consecutivo Agnone decide di sostenere la manifestazione con il patrocinio morale. – scrivo dall’Arcigay Molise – Agnone si aggiunge ai già concessi patrocini di Capracotta, Castel San Vincenzo e Riccia».

Tempo fa avevo suggerito, non certo provocatoriamente, di organizzare il Molise Pride in Alto Molise, per portare una manifestazione che fa sempre grandi numeri anche nelle zone interne dell’entroterra molisano. Così facendo, magari, l’associazione in parola avrebbe anche imparato a distinguere lo stemma del Comune di Agnone da quello di Capracotta…

In serata, e solo dopo la pubblicazione di questo articolo, è arrivata in redazione una email di rettifica dell’Arcigay Molise con allegato il logo esatto, quello del Comune di Agnone appunto.

Francesco Bottone